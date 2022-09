Ook parket gaat in beroep tegen vrijspraak woonzorgcentrum Domino, waar bewoonster Anna (99) werd gedood met messteken in het gezicht

Anna Berteyn, een bewoonster van woonzorgcentrum Domino vzw in Gent, werd op 12 juli 2020 om 8.00 uur zieltogend aangetroffen in haar bed. Ze had meerdere steekwonden in het aangezicht. De vrouw werd nog naar het ziekenhuis gebracht, maar hulp kon niet meer baten. Korte tijd later overleed ze aan haar verwondingen. Het onderzoek wees al snel uit dat een 61-jarige medebewoner de dader was. Uit camerabeelden blijkt dat de zestiger tussen 5.30 en 6.30 uur zes keer de kamer van Anna binnenging. Volgens het zorgpersoneel kon Anna, die zelf ook dementerend was, onverwacht hard beginnen te roepen. De kans bestaat dat dit ook die noodlottige dag gebeurde en dat het geroep de man triggerde. De man lijdt aan het korsakovsyndroom en is ontoerekeningsvatbaar verklaard. Hij zit intussen in een gesloten psychiatrische instelling.