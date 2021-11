Ook Maria Middelares wil niet langer bedden vrijhouden voor coronapatiënten: “Geef ons vertrouwen”

GentNa het UZ Gent wil nu ook AZ Maria Middelares niet langer bedden vrijhouden op Intensieve Zorgen voor coronapatiënten. Hoofdarts Ronny Goethals vraagt vertrouwen van de overheid. “Als de capaciteit beschikbaar is, is het vreemd om zorg uit te stellen", klinkt het.

Rebels Gent maakt zijn naam opnieuw waar. Nadat donderdag Frank Vermassen, hoofdarts in het UZ Gent, had aangekondigd niet langer een kwart van de IC-bedden vrij te houden voor coronapatiënten, springt nu ook AZ Maria Middelares in de bres. Voorlopig gaat het nog niet om beslist beleid, maar hoofdarts Ronny Goethals zegt begrip te tonen voor het UZ Gent.

Lees verder onder de video: UZ Gent weigert bedden vrij te houden voor coronapatiënten

“Geef ons voldoende vertrouwen”, zegt hij. Volgens de arts houden ziekenhuizen het best zelf de controle over hun organisatie. “Het is vreemd om zorg voor belangrijke medische problemen uit te stellen indien de capaciteit beschikbaar is.”

Mocht de vierde golf verder uitbreken, dan wil Goethals coronapatiënten niet langer voorrang geven. Een houding waar minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) weinig begrip voor toont.

“Ga niet tot het uiterste”

De cijfers leren dat in de Gentse ziekenhuizen de situatie voorlopig onder controle is. In het UZ Gent lagen er vrijdag 29 coronapatiënten, waarvan 8 op intensieve zorgen. Dat is heel wat minder dan een kwart van alle IC-bedden. Maar bij het AZ Maria Middelares is de situatie helemaal anders. Daar zijn 7 van de 22 IC-bedden ingenomen door coronapatiënten, wat meer is dan een kwart.

“Wanneer het aan de orde is, creëeren we dus de nodige capaciteit”, benadrukt Goethals. Het ziekenhuis kan volgens de hoofdarts zorg schrappen als dat nodig is. Maar plaats voorbehouden, vindt hij geen goed idee. “Ik wil niet tot het uiterste gaan door ons beddenhuis voor reguliere zorg te ontnemen.”

Herbekijk ook: