Ook Ledeberg heeft nu een ‘troostplek’. “Stilstaan bij verdriet en verlies”

Eigenlijk gaat het in Ledeberg om een hele troostwandeling, in het park naast Woonzorgcentrum De Vijvers. Bedoeling van een troostplek is dat bezoekers er bewust kunnen stilstaan bij verdriet en verliest. Ook in Drongen is er al zo’n troostplek ingericht. In het park naast De Vijvers is er nu een wandellus, met installaties van kunstenaar Kurt Vandendriessche. “Die symboliseren de verschillende stadia van rouw”, licht hij toe. De komende maanden staan er zelfs begeleide ‘troostwandelingen’ gepland, met uitleg over de werken.