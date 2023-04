Ook in het Gravensteen kan je nu op speurtocht met jonge avonturiers

Roze straat kleurt een beetje zwart: linten gehangen aan bekende bloesems

De Japanse kerselaars staan in bloei en dat is nergens zo duidelijk als in de Jozef Kluyskensstraat. Slechts enkele weken per jaar kleurt de straat volledig roze, maar dit jaar kleurt het ook een beetje zwart. Aan elke boom werden lange zwarte linten gehangen.