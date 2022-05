Ook in Gent wordt Champions League met argusogen gevolgd: Liverpool en Real Madrid hebben eigen supportersclub

In café De Voerman op het dorp van Wondelgem hebben enkele tientallen supporters van Real Madrid verzameld. “Onze supportersclub Peña Madridista Gentino bestaat nu officieel een drietal jaar”, weet voorzitter Dopoza Dacosta Jose Luis (50). “Zoals mijn naam doet vermoeden heb ik Spaanse roots. We tellen vandaag zo’n 65 leden, waarvan ongeveer de helft Spaanstalig is.”

Wie de match zal winnen, moet nog blijken. Maar Jose Luis gokt alvast op 1-2 winst voor Real. “In 2018 gingen we voor het laatst met de beker naar huis. Dat moet dit keer ook lukken”, zegt hij zelfverzekerd. Al denken ze daar op aan de Sint-Michielshelling anders over. In de Irish pub Celtic Towers komen traditiegetrouw de Liverpool-supporters samen. You ‘ll never walk alone schalt er door de boxen bij de start van de wedstrijd.