Ook in Gent werd schoonheidssalon doelwit van aanslag: onderzoek naar link met feiten in Antwerpen

In de Tentoonstellingslaan in Gent is in de nacht van maandag op dinsdag een vermoedelijk zelfgemaakte molotovcocktail gegooid naar een schoonheidssalon. Vijf vrouwen moesten worden geëvacueerd. De buurt is volledig afgezet voor het onderzoek. Afgelopen week was een filiaal in Wilrijk van dezelfde keten ook al het doelwit van een aanslag, net als een ander schoonheidssalon.

Het was omstreeks 3.20 uur dat de buurt werd opgeschrikt door een luide knal. Buurtbewoners dachten in eerste instantie aan een nieuwe ontploffing in een appartementsgebouw, zoals eind januari. Maar dit keer bleek het om iets anders te gaan.

Molotovcocktail

Tegen de gevel van laserstudio Skintopia werd een, volgens goede bronnen, zelfgemaakte molotovcocktail gegooid. Door de ontploffing en de brand die volgde, sneuvelde het glas aan de voordeur. De vlammen woedden kort maar krachtig en bereikten ook het raam op de eerste verdieping. Daar wonen 5 jonge vrouwen, studenten, samen. Eén van hen kon het vuur op het gelijkvloers blussen. Niemand van hen raakte gewond, maar zij werden wel geëvacueerd.

Zowel de politie, brandweer als ontmijningsdienst DOVO kwamen ter plaatse. Ook het parket arriveerde niet veel later op de plaats van de feiten. De twee omliggende straten werden tijdelijk afgesloten voor alle verkeer. Hierdoor was ook de regeling van het openbaar vervoer tijdelijk verstoord. “We hebben een branddeskundige aangesteld en wachten zijn bevindingen af. Ook het onderzoek naar de dader of daders is volop aan de gang", klinkt het bij het parket.

Drie schoonheidssalons

Opmerkelijk: twee dagen geleden was het filiaal in Wilrijk van dezelfde keten Skintopia ook al het doelwit van een aanslag. Ook toen werd een zelfgemaakt projectiel tot ontploffing gebracht. De schade bleef gelukkig beperkt. Nagenoeg hetzelfde incident deed zich diezelfde ochtend voor aan de Fruithoflaan in Berchem, ter hoogte van Fortis. Ook daar is een schoonheidssalon gevestigd. Het parket laat weten dat het de link tussen de drie feiten onderzoekt.

Begin februari werd in de Wondelgemstraat in Gent een aanslag gepleegd op een kapperszaak. Op camerabeelden was te zien hoe een man een zelf in elkaar geknutselde doos in brand steekt. Enkele seconden later volgen een grote knal en een vuurzee. Het parket is nog volop bezig met het onderzoek, maar kan geen nieuwe info geven.

LEES OOK:

Volledig scherm Straten volledig afgesloten rond plaats delict. © DVEG