Ook Hannelore (32) nam deel aan halve marathon van Gentbrugge: “Ik heb nog steeds moeite met de blikken”

Gent/JabbekeIn vergelijking met de Macchu Picchu was het ongetwijfeld klein bier, maar tv-figuur Hannelore Vens (32) was zondag één van de opvallende gasten op de halve marathon van Gentbrugge. Omringd door 29 andere sporters met een beperking mocht ze de loopwedstrijd op gang trekken. “Veel Vlamingen durven hun prothese zelfs niet te tonen”, kaart ze aan.

Hoe vier je jouw 32ste verjaardag? Door deel te nemen aan de halve marathon van Gentbrugge vindt Hannelore Vens. De dame, oorspronkelijk uit Varsenare bij Brugge, werd vier jaar geleden even wereldberoemd in Vlaanderen dankzij het VTM-programma ‘Over Winnaars’. Samen met Koen Wauters beklom ze de Machu Picchu in Peru.

Die uitdaging zette haar leven op de kop. Na de opnames moest ze haar slimme protheses, waarmee ze helemaal tot de top was gestapt, opnieuw afgeven. Maar dat liet Vlaanderen niet gebeuren. Een inzamelactie leverde 90.000 euro op. Hannelore besefte dat ze haar beperking ook als een kracht kon gebruiken.

“Dat wil ik nu opnieuw doen”, zegt Hannelore terwijl ze met haar handbike in het Wouter Weylandtstadion staat. Samen met nog 29 andere sporters met een beperking liep ze zondagnamiddag de halve marathon. “Zeg maar rollen", relativeert Hannelore. “Iedereen doet het hier op zijn of haar eigen manier.”

De organisatie Triple Challenge wil sportevenementen rolstoeltoegankelijk maken. “De kloof tussen personen met een beperking en sport blijft te groot”, weet Hannelore. “Soms ligt er een kassieweg op de route of staan er enkele nutteloze paaltjes. Door hier rekening mee te houden, komen we al een heel eind.”

Volledig scherm Hannelore Vens (tweede van rechts) samen met de vrijwilligers van de organisatie Triple Challenge. © Wannes Nimmegeers

Volledig scherm 30 rolstoelatleten namen mee aan deel aan de halve marathon van Gentbrugge. Zij mochten een enkele minuten vroeger vertrekken. © Wannes Nimmegeers

Ook hoopt de sportster -overigens Belgisch recordhoudster in alle paralympische zwemdisciplines- om mensen met een beperking meer in beeld te brengen. “Toen ik 24 jaar was, ben ik aangereden door een trein. Ik had al langer last van bloeddrukvallen en die dag viel ik flauw op het foute moment. Ik stond ‘s ochtends in het station van Brugge te wachten om de trein te halen richting Aalter, waar ik werkte. Maar ik ben op de sporen gevallen.”

“Vandaag heb ik nog steeds moeite met de blikken. Voor het gemak draag ik nooit lange broeken. Anders moet je jouw broek uitdoen als de prothese wat fout zit. Maar blijkbaar brengt het zicht sommigen in verlegenheid. Ik heb het zelfs al meegemaakt dat ik op het voetpad loop en tegenliggers plots de straat oversteken. Op zo'n moment voel ik me een lepralijder.”

“Het mooiste compliment dat ik al kreeg”, besluit Hannelore, “is dat mensen door mijn verhaal plots ook hun prothese durven te tonen. Sommigen leefden al twintig jaar in schaamte. Ze waren bang om de wereld te shockeren. Als we door deze actie ook maar één iemand van zijn vooroordelen afhelpen, is ze wat mij betreft geslaagd.”

