Ook Gentse flikken maakten de oversteek naar Londen voor de wedstrijd van KAA Gent: “Onze supporters zijn geen ruziemakers of vandalen”

Van Egyptische vloeken tot duivelse Parijse legendes: bijzondere expo van start in Gentse spiegel­tent

Heb je niets te doen zondag? Dan is een bezoek aan House of Mysteries in Gent meer dan aangeraden. Er loopt namelijk een expo over oude, eigenaardige objecten en dieren in de spiegeltent. Ben je niet meer vrij dit weekend? Dan kan je ook langskomen op 29 of 30 april.