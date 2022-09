Ook Gents Unia-loket verdwijnt: "Te verwarrend, zo weet niemand nog waar zich te melden”

GENTOp 1 september stapte Vlaanderen uit gelijkekansencentrum Unia. Dat betekent onder andere dat ook het Gentse loket de deuren sluit. Schepen voor Gelijke Kansen Astrid De Bruycker (Vooruit) is bang dat burgers die geconfronteerd worden met racisme, hun weg niet meer vinden in het kluwen van diensten.

Klachten over discriminatie? Tot voor kort kon je voor zowat alle discriminatieklachten (behalve diegene die aan je geslacht of gender vasthangen) terecht bij Unia. In Gent kon je zelfs terecht op een bureautje van de organisatie in de eigen stadsdiensten. De Vlaamse regering besliste echter om haar aandeel in die dienst weg te halen: in de plaats komt er het Vlaams Mensenrechteninstituut. Dat moet nog opgericht worden. Schepen Astrid De Bruycker is niet te spreken over de transformatie, blijkt na een vraag van Emilie Peeters (Groen). Zij ondervroeg de schepen over de nieuwe mogelijkheden voor burgers.

Federaal, Vlaams of gender?

De Bruycker verzekert dat er ingezet wordt op een samenwerking met de nieuwe Vlaamse dienst, maar die is nog niet opgericht. Dat meldingsloketten voor discriminatie eerst bij de steden en gemeenten werd weggehaald om nu terug op de schouders van lokale administraties te vallen, is zout op de wonde. “Dat geld krijgen we natuurlijk niet terug”, klinkt het bij De Bruycker. “Het VMRI zal ook enkel bevoegd zijn om slachtoffers te helpen wanneer het gaat over de Vlaamse levensdomeinen, zoals onderwijs en huisvesting. Unia blijft op federaal niveau bevoegd voor politie, brandweer en justitie. Slachtoffers zijn nu al verward bij welke instellingen ze moeten aankloppen, Unia of het Federaal Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen of Mannen. Het spreekt voor zich dat als er nu nog een 3de instelling bij komt, het nog onoverzichtelijker zal worden”. Met andere woorden: het is zo al moeilijk genoeg.

Daarnaast is er ook nog een cruciaal verschil tussen die van Unia en het VMRI. Dat laatste kan zich namelijk geen burgerlijke partij stellen en dat betekent dat slachtoffers zelf de hele administratieve en juridische mallemolen op poten moeten zetten. Niet voor iedereen is dat even haalbaar, De Bruycker maakt zich dan ook zorgen dat het “eerder een ontmoedigend beleid” is en dat minder slachtoffers zich zullen melden.

Praktijktesten

Ook de toekomst van de veelbesproken praktijktesten van Stad Gent, waarbij wordt gecheckt of er bijvoorbeeld gediscrimineerd wordt naar mensen die geen werk hebben of een migratie-achtergrond als ze op zoek gaan naar een woning, is onzeker. Unia kon namelijk het initiatief nemen om gevolgen te geven aan die discriminatie, maar zonder die organisatie moet de stad op zoek naar een andere manier om dat te doen.

