Ook Gents stadspersoneel mag niet meer op Tiktok: “We volgen de federale overheid”

“Het stadspersoneel heeft inderdaad een mail gekregen met een tijdelijk verbod om de app Tiktok nog te gebruiken op elektronica van de stad", zegt economieschepen Sofie Bracke (Open Vld). “Met tijdelijk wordt, net zoals bij de federale overheid, een periode van 6 maanden bedoeld. In de praktijk gaat het om heel veel mensen. Het gaat uiteraard over alle telefoons, computers en tablets die door de stad ter beschikking worden gesteld, maar ook over de gsm’s waarvan het abonnement volledig of zelfs deels door de stad wordt betaald. Met tijdverlies tijdens de werkuren heeft het niks te maken, het gaat puur om een veiligheidsrisico dat moet worden gezien in het kader van de stijgende spanningen tussen het Westen en China. Tiktok is een Chinese app, en in de Chinese staat dat bedrijven verplicht kunnen worden om alle data die ze verzamelen ter beschikking te stellen van de overheid. Daar hangt dus een risico aan vast voor al onze netwerken, en dat willen we uiteraard niet. In afwachting van duidelijke regelgeving hieromtrent volgen we momenteel de federale richtlijn, en voeren we dus een Tiktok-verbod in.”