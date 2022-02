Ook Gent verbiedt konvooien: “Ze wilden hier oefenen voor (intussen verboden) actie in Brussel”

Gent Geveltuin­bri­ga­de legt dit jaar tweedui­zend­ste geveltuin aan in Gent: “Ze zorgen voor meer zuurstof en filteren fijn stof”

Het is snel gegaan voor de Geveltuinbrigade. Eind februari of begin maart zullen zij hun duizendvijfhonderdste geveltuin aanleggen in Gent. Tegen de zomer of het najaar zal nummer tweeduizend aangelegd worden. Niets slecht als je weet dat ze in 2018 begonnen zijn met planten.

10 februari