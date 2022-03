Ook Gent ontdekt Het Laatste Nieuws op kleiner formaat: “Eindelijk plaats voor koffie en croissant op tafel”

“In het weekend koopt mijn pa wel eens een papieren krant”, weet Arthur. “Het lijkt me wel handiger dat die nu een stukje kleiner is. Dan heb je tenminste plaats voor de koffie en de croissant op de tafel.” “Als ik door de krant blader”, vult Bas aan, “kies ik er meestal één artikel uit dat ik lees. Ik hou wel van een lang leesstuk, vooral als het over een interessant historisch feitje gaat. Hopelijk mag ik dat vaak in deze krant vinden.”

Juiste kleuren

Wat verderop klinken bij Ann Mermans (58) en Hilde Lesire (49) soortgelijke geluiden. De twee Gentse vriendinnen genieten van een koffie met slagroom. Ook zij hebben een mening klaar over de nieuwe krant. “Ik hou van verbindend nieuws”, zegt Hilde. “Voor mij hoeft er niet te veel moord en brand in te staan. Geef mij maar de regiopagina’s.” “Ik vind de foto’s erg belangrijk”, aldus Ann. “Die mogen er van mij uitspringen. Ik lees de krant enkel in het weekend. Vergelijken is dus wat moeilijk. Maar de kleuren lijken me alvast goed te zitten.” Kortom, Gent klinkt tevreden. Hopelijk bent u dat ook.