Ook Floraliën in centrum-Gent: bezoek gratis het versierde Hotel Dhane-Steenhuyse

Voetbal 1A AA Gent-mascotte Benjamin Bundervoet: “Heel wat ploegen zijn blij dat wij niet in play-off 1 zitten”

Voor AA Gent is het seizoen, na een matige tot slechte start, met de bekerwinst helemaal geslaagd. Ook mascotte Benjamin Bundervoet beleefde het seizoen intens mee. De beker is de kers op de taart, het missen van play-off 1 werd daardoor een voetnoot. “Binnen veertig jaar weten we nog dat we dit jaar de beker pakten. Dat we play-off 1 misten, gaat niemand onthouden.”

28 april