Ook dit jaar ‘gemeenteraad op verplaatsing’: Gentenaars kunnen thema en locatie zelf bepalen

De eerste ‘gemeenteraadscommissie op verplaatsing’ vond plaats in de Arteveldehogeschool in de studentenbuurt, en trok meteen 175 belangstellenden . Buurtbewoners, studenten, projectontwikkelaars en onderwijsinstellingen zaten er samen rond het thema ‘studentenhuisvesting’.

Dialoog met inwoners

“De gemeenteraad gaat dit najaar opnieuw op locatie”, zegt voorzitter Christophe Peeters (Open Vld). “De raadsleden gaan opnieuw in dialoog met inwoners over een actueel thema of project. Gentenaars bepalen voor het eerst zelf mee wat het thema en de locatie van die commissie worden. Door met elkaar in dialoog te gaan, doen de raadsleden kennis op waarmee ze nadien aan de slag gaan in de gemeenteraad.”