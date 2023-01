Ooit voetbaltalent bij Ajax én Idool-deelnemer, maar na zoveelste diefstal dreigt 2 jaar gevangenis: “Voor het commissariaat pikte hij een e-step... van een agent”

GentOthman A. (29), een voormalig voetbaltalent en deelnemer van het televisieprogramma Idool, laat opnieuw van zich horen. In 2022 pleegde hij verschillende diefstallen in winkels in het Gentse. Wanneer hij na zijn arrestatie vrijgelaten wordt, steelt hij een step voor het commissariaat. De man verklaart dat alcohol aan de basis ligt van zijn problematiek, maar voor het openbaar ministerie lijkt de maat deze keer vol. Zij vorderen twee jaar effectieve gevangenisstraf.