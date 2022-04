Onzekere tijden voor Gentse jeugdtheaters: Vlaamse subsidies staan op de helling

Gent REEKS. 5 jaar circulatie­plan: De hevigste tegenstan­ders van weleer, die net geen referendum afdwongen

Het Gents circulatieplan is op 3 april vijf jaar oud. Wij blikken terug op wat er toen leefde, zoals de weerstand. De groep tegenstanders tegen het circulatieplan verenigde zich in de groep Intelligent Mobiel, en ging behoorlijk wegen op het debat. Ei zo na dwongen ze een referendum af, maar het stadsbestuur verklaarde 673 handtekeningen ‘onleesbaar’. Vijf jaar na datum blijft de kritiek hard, al is er wel lof voor de fietsinfrastructuur.

2 april