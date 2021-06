“Onze kleren ongepast? Dit is pas strandkledij”: Leerlingen Don Bosco Zwijnaarde in flipflops en short naar school uit protest

GENTKorte topjes, flipflops, badhanddoeken en bikini’s: de leerlingen van de derde graad van Don Bosco in Zwijnaarde trokken op vrijdag alles uit de kast om hun punt duidelijk te maken. Een mailtje van de directie over gepaste schoolkledij viel in slechte aarde. “We willen ze eens laten zien hoe strandkledij er écht uitziet”, klinkt het bij de leerlingen.

Een snorkel op het hoofd en een bikini, enigszins zedig nog wel over een topje getrokken, of een zwemshort: dat waren de outfits waar je de leerlingen van het Don Bosco Zwijnaarde vandaag in kon spotten. De reden: een mailtje van de directie. Met daarin de vraag om tijdens de zomer de voorschriften aan de voorzichtige kant te interpreteren. De leerlingen kunnen er niet mee lachen en kwamen met een actie op de proppen.

Echte strandkledij

“In die mail stond dat ‘uitdagende kledij’ niet mag en dat onze kleren soms naar strandkledij neigen”, zegt de 17-jarige leerlinge Kaat Rasson. “Dus dachten we, we laten ze eens zien hoe échte strandkledij eruitziet. Die regels zijn trouwens meestal tegen meisjes gericht, nooit naar jongens en dat is erg seksistisch.”

“Niet alleen naar de meisjes, maar ook naar de jongens”, valt vriendin Lio Gijsselings (17) haar bij. “Alsof de jongens uit onze school niet in staat zijn om zich in te houden als ze een bh-bandje of korte rok zien. Nee, dat is echt belachelijk. We willen dan ook dat de schoolregels aangepast worden. Dat lijkt ons een mooie erfenis naar de volgende generatie toe.”

Volledig scherm © Wannes Nimmegeers

“Nog problematischer is het feit dat er zelfs maar gepraat wordt over ongepaste kledij”, zegt Emma De Sutter (18). “De meeste leerlingen zijn nog minderjarig. Dat een reglement eigenlijk minderjarigen seksualiseert en zegt dat hun kledij uitdagend is, zegt veel over hoe de maatschappij ons ziet. Dat kan echt niet.”

Statement gemaakt

De directie van Don Bosco Zwijnaarde kan de actie van de leerlingen eigenlijk wel appreciëren. “We vinden het goed dat zij hun statement maken”, zegt directeur Eddy De Schryver. “De verwoording van ons schoolreglement is inderdaad niet heel actueel en we hebben dan ook aan onze leerlingen laten weten dat we een vernieuwing zullen doorvoeren. Dat is echter een proces dat we niet meer rond krijgen voor de zomervakantie.”

Dat de leerlingen nu naar school gekomen zijn in kledij die dat reglement met de voeten treedt, ziet De Schryver voor één keer door de vingers. “Nee, ze krijgen hier géén sanctie voor. We zijn ook even in alle klassen langs gegaan om duiding te geven bij wat we gaan doen.”

Volledig scherm © Wannes Nimmegeers