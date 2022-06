Onweer trekt over ons land: modderstroom in Landen, Extrema Outdoor houdt crisisoverleg, automobilist moet zichzelf bevrijden

RegioPinksterzondag wordt overschaduwd door een onweerzone die over Vlaanderen trekt. De hevige regenval zorgde al voor heel wat schade. Vooral Oost- en West-Vlaanderen worden getroffen, maar ook in de andere provincies duiken foto’s en filmpjes op van de wateroverlast. Wij lijsten op waar de schade het grootst is.

In Gent was er vannacht al een onweer. De schade bleef beperkt, maar het spektakel leverde wel een mooi plaatje op van één van onze lezers. Zij kon vanop haar terras een foto maken van een lange bliksemschicht boven het UZ Gent. Ook in Lierde, in de Vlaams Ardennen kon een lezer gisteravond al een spectaculaire video maken van het onweer.

Volledig scherm De bliksemschicht boven het UZ Gent. © Channelle Cissé

Sinksenfeesten uitgeregend

Vanochtend regende het ook al fel in Kortrijk en daar waren ze iets minder blij mee. Momenteel zijn er Sinksenfeesten aan de gang en vandaag stond er de grootste rommelmarkt van België gepland. Helaas viel die letterlijk in het water. Van de zeven kilometer aan standhouders kwam slechts een derde opdagen. Het slechte weer had ook één voordeel. Een wagen reed er rond 7 uur vanochtend in op een terras, maar maakte gelukkig geen slachtoffers. Door de regen waren er amper mensen in de buurt.

Volledig scherm Een uitgeregende rommelmarkt in Kortrijk. © RV

Hevige regenval in West-Vlaanderen

In West-Vlaanderen viel er dan weer veel neerslag op zeer korte tijd, waardoor enkele straten onder water kwamen te staan. De Rijksweg tussen Waregem en Wielsbeke werd even afgesloten. Ook de expressweg in Waregem stond op een bepaald moment volledig blank, zo blijkt uit een filmpje. De brandweer kreeg er een honderdtal oproepen binnen en sloot enkele straten af. Huizen werden er gelukkig niet getroffen.

Dat was wel het geval in de Loverstraat in Sint-Baafs-Vijve, een dorp bij Wielsbeke. Daar kregen de bewoners rond 7.30 uur te maken met een hevige stortbui. Het water stond er bijna een halve meter hoog en vond dus ook zijn weg naar enkele huizen. Daar stonden de bewoners tot hun enkels in het water.

Volledig scherm Wateroverlast in de Loverstraat. © Max Dewispelaere

Volledig scherm Wateroverlast in de Loverstraat. © Max Dewispelaere

Verschillende straten van Lievegem getroffen

De meeste hinder ondervonden ze kennelijk in het Oost-Vlaamse Lievegem. Ook daar dreigden huizen onder water te lopen door de veelvuldige regen. Er was sprake van een “algemeen probleem”. De brandweer kreeg er meer dan 60 oproepen en moest kelders en ondergrondse garages leegpompen. Ondertussen heeft iedereen er wel weer droge voeten, klinkt het bij de burgemeester.

Niet zo ver van Lievegem ligt Deinze. In deelgemeente Hansbeke liep de gloednieuwe tunnel op de Julius Nieuwlandweg onder water. Dat probleem was omstreeks 14 uur nog niet opgelost. Het verkeer wordt er omgeleid.

Volledig scherm De gloednieuwe tunnel staat onder water. © Karel Blomme

Onweer bereikt ook Vlaams-Brabant en Antwerpen

Ondertussen duiken er ook foto’s en filmpjes op van de wateroverlast in het Oosten van Vlaanderen. Her en der in Vlaams-Brabant is er overlast, maar vooral in Landen, in het zuidoosten van Vlaams-Brabant, zijn er problemen. Daar staat een straat volledig blank en moeten auto’s zich een weg banen door het water. Dat is te zien op een video die ons werd toegestuurd door een lezer. De brandweer wordt overstelpt door telefoontjes en ook het station van Landen kampt met overtollig water.

Er kwamen nog meer beelden binnen uit die regio. Tussen de Landense velden veranderde de rijbaan in een modderige rivier. Een gelijkaardig fenomeen werd vastgelegd op foto in Neerhespen, een deelgemeente van Linter.

Volledig scherm Wateroverlast in Neerhespen. © Laura Puttevils

De provincie Antwerpen bleef relatief gespaard van wateroverlast. In Bouwel, een deelgemeente van Grobbendonk, konden de rioleringen het water niet meer slikken. Aan Rostal liep de straat onder, een probleem dat zich daar wel vaker voordoet als het regent. De huizen in de buurt bleven wel gespaard. In Dessel in de Antwerpse Kempen stond de Molsebaan blank.

Volledig scherm Wateroverlast aan Rostal in Grobbendonk © Facebook

In Malle gooide het regenweer roet in het eten van de Tuindagen aan het Kasteel Heihuyzen. Er is op 20 minuten tijd 40 liter water gevallen”, doet domeineigenaar Christophe Lenaerts zijn verhaal. “De regenval heeft de kasteeldreef helemaal onder water gezet. Je kon er haast op kajakken. Uiteindelijk hebben we dan maar beslist om vroegtijdig te sluiten.”

Regen stuurt ook Extrema Outdoor in de war

In Montenaken bij het Limburgse Gingelom gaat het water wel stevig tekeer. De Beekstraat is een kolkende rivier geworden. Dat komt omdat de Boenebeek er ondergronds loopt en al het water uit de velden niet kan slikken. Rond 15 uur leek het water er weer wat weg te trekken, zo meldt de lezer die ons de beelden bezorgde. Iets hogerop ligt een rusthuis. Ook dat zou waterschade hebben opgelopen. In Heusden-Zolder moest een Audi-bestuurder zijn wagen langs het zijraampje verlaten nadat hij zichzelf had vastgereden.

Tot slot is het ook in Houthalen-Helchteren stevig aan het regenen. Daar staat het festival Extrema Outdoor op het programma, maar de organisatie roept op om zeker nog tot 19 uur gewoon thuis te blijven. De organisatie zat samen in de loop van de namiddag. Even werd geopperd om het festival stil te leggen, maar uiteindelijk werd beslist om door te gaan. District vier, een van de podia, was even afgesloten wegens instortingsgevaar.