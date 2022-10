Onverbeterlijke fietsendief riskeert 18 maanden extra gevangenisstraf: “Hij ging zelfs met zijn oom gaan stelen”

De jongeman stond in juli al terecht voor fietsendiefstallen. Hij werd toen veroordeeld tot tien maanden gevangenis. Hij moest zich vrijdag nog eens verantwoorden voor de rechter, ditmaal voor zestien fietsendiefstallen. Hij verkocht de fietsen later door voor 50 euro per stuk. “Er is hier sprake van dermate veel misdrijven dat een kat haar eigen jongen niet meer zou terugvinden. Hij stal vooral fietsen uit fietsenstallingen in de Gentse binnenstad. Hij liet zich hierbij absoluut ook niet hinderen door de bewakingscamera’s die hem keer op keer konden registreren”, zo klonk het bij monde van het openbaar ministerie. De procureur vorderde achttien maanden extra voor de dief die ondertussen al vijf maanden in gevangenis zit.

Stelen met oom

De beklaagde betwistte de feiten niet, maar verklaarde dat zijn tijd in de gevangenis hem heeft doen inzien dat hij zich moet herpakken. “Mijn cliënt is opgevoed om te gaan stelen, mevrouw de voorzitter. Hij ging zelfs met zijn oom op dievenpad. In zo’n omstandigheden is het niet verwonderlijk dat hij het criminele pad opging. Hij wil nu zijn leven echter beteren”, zo sprak zijn raadsvrouw die vroeg om hem geen extra bestraffing te geven.

De rechter leek weinig geloof te hechten aan de bewering dat de beklaagde schuldbesef had.“Op de beelden is te zien dat u redelijk veel plezier heeft met uw kompanen tijdens de fietsendiefstallen. U bent vader van drie kinderen en hebt heel uw leven voor zich. Ik hoop dat u uw kinderen een andere opvoeding geeft en dat u zich eindelijk begint te integreren. U woont al 14 jaar in België, maar u spreekt nog geen woord Nederlands”, zo sprak de rechter. In de rechtszaal zat een van zijn slachtoffers wiens fiets, ter waarde van 950 euro, gestolen werd door de beklaagde. Op 18 november weet de man of zijn gevangenisstraf al dan niet verlengd wordt.

