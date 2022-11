Onverbeterlijke fietsendief (48) genekt door gps-tracker: 10 maanden cel gevraagd

Gent Eén op vijf rijdt te snel op John F. Kennedy­laan, één rijbewijs onmiddel­lijk ingetrok­ken

Zaterdag controleerde de Gentse politie op overdreven snelheid in de Industrieweg en in de John F. Kennedylaan. In deze laatste straat duwde maar liefst 20% van de chauffeurs het gaspedaal te hard in.

28 november