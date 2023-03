Ontwerpteam gekozen om nieuwe Bernadettewijk uit te tekenen: sloop moet deze zomer afgerond zijn

“Ik geloof dat hier echt een markt voor is”: Philippe (36) start met ‘Fluister­avon­den’ in prikkelarm danscafé op Vlasmarkt

De Vlasmarkt in Gent had al veel, maar een prikkelarm danscafé dat ontbrak nog, vindt Philippe Everaert (36). Samen met compagnon Damy Ysebie (35) bouwt hij het voormalige café Zeppos om tot Bar De War. “In het weekend mag het wat luider, maar voor wie het even te veel wordt, voorzien we een aparte ruimte.” Wij gingen al eens ‘luisteren’.