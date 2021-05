Ontploffingsgevaar na lek in bedrijf Amcor, omgeving Ghelamco Arena afgezet

Vrijdagavond was het alle hens aan dek in het verpakkingsproducent Amcor, wanneer bleek dat er door een lek aceton in de fabriek is vrijgekomen. Aceton is een sterk oplosmiddel dat ook weleens gebruikt wordt als dissolvant. Door het vrijkomen van het vloeistof meldt de politie dat er ontploffingsgevaar is in de firma en haar omgeving.