Ontdek hier waarom je de kijkdag van het Durabrik-woonproject in Wondelgem zeker niet mag missen

voetbal jupiler pro league Han­che-Ol­sen na nieuwe Gentse nederlaag: “We missen geluk en verdedigen niet scherp genoeg”

De topper in eigen huis tegen Antwerp draaide voor AA Gent op een sisser uit. Zonder al te veel kansen te creëren, won The Great Old met 1-2 in de Ghelamco Arena. Kop van Jut was ref Laforge, al hadden de Buffalo’s in de tweede helft beter moeten omspringen met het vele balbezit. Verdediger Andreas Hanche-Olsen reageerde achteraf erg teleurgesteld.

28 augustus