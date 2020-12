Ontbijten met HLN-lezer en foodfotograaf Bram Debaenst (41): “Mijn liefde voor dit vak is niet ontstaan uit een passie voor eten, het ging eerder omgekeerd”

Gent Al meer dan 260 nieuwko­mers en Gentenaars gekoppeld als pennen­vrien­den: “We hebben enorm veel aan elkaar, hij niet enkel aan mij”

11 december IN-Gent heeft al langer een buddy-programma waarmee ze nieuwkomers en Gentenaars samenbrengen, maar door de pandemie is dat lastiger. Dus riep de organisatie in maart ‘pennenvrienden’ in het leven te roepen. Op die manier kan een nieuwkomer haar of zijn Nederlands oefenen, en haar of zijn netwerk uitbreiden. Als is het niet alleen de nieuwkomers die voordelen uit de briefwisseling halen, volgens pennenvriend Annabel. “Het is zo’n mooi concept, ik raad het aan iedereen aan.”