Ontbijt met HLN-lezer Katleen Doolaege (45): “Ik ben de pandemie ook beu. Ik maakte al twee reservaties op restaurant. Ook de sauna is al twee keer geboekt. En we willen die uitgestelde reisjes inhalen”

In onze rubriek ‘Ontbijt met lezer’ belden we dit weekend aan Katleen Doolaege (45) uit Gentbrugge. Kathleen woont samen met Dirk (52) en is zaakvoerder van hun carwash Mobileclean. Deze mama van twee zonen is van maandagochtend tot zondagavond druk in de weer. “Ik heb moeten leren om ook eens een uur sauna in te plannen.”

Haar man haalt elke ochtend Het Laatste Nieuws uit de bus, vertelt Katleen. “En als hij hoort dat ik wakker ben, zet hij voor mij een kop koffie klaar naast de krant. Dat is mijn moment. En o wee, als de krant er door omstandigheden niet is. Dan zou ik echt vloeken. Ik heb dit ochtendritueel overgenomen van mijn vader en ik merk dat ook mijn zoon die traditie wil verder zetten. Vorige week vroeg hij nog hoeveel dat eigenlijk kost, zo’n krant op jaarbasis.” (lacht) “Het Laatste Nieuws is voor mij de meest volledige krant omdat je naast de actualiteit en het streeknieuws, ook nog de uitgebreide weekendkrant hebt. Ik ben graag op de hoogte van de nieuwste interieurtrends. Ook het autonieuws zal ik nooit overslaan, want dat is natuurlijk onze sector.”

Quote Privé neem je niet mee naar de zaak. Het is niet omdat we in de keuken een discussie hebben, dat je op het werk kan zeggen: ‘Weet je wat, doe uw auto’s zelf’ Kathleen Doolaege

Hun bedrijf Mobileclean bestaat al vijftien jaar. “We reinigen auto’s van particulieren en garages, maar ook boten. Daarnaast hebben we nog een webshop met onderhoudsproducten. Mijn man werkte voordien in een carwash, maar toen die werd overgenomen door Indiërs, is hij als zelfstandige gestart. Later ben ik ook in het bedrijf gestapt, samen met onze oudste zoon en de zoon van mijn broer. Ondertussen werken we met vier voltijds en doen we per dag wel dertig wagens. Het is een familiebedrijf en we hebben veel lol en plezier samen, maar we hebben wel duidelijke afspraken: op tijd komen is een must, familie of niet, en je privé neem je niet mee naar de zaak. Het is niet omdat we in de keuken een discussie hebben, dat je op het werk kan zeggen: ‘Weet je wat, doe uw auto’s zelf!’.”

Volledig scherm © Florian Van Eenoo Photo News

Lockdown goed benut

Van maart tot eind mei 2020 mocht Mobileclean niet werken. “Maar ook dan heb ik niet stilgezeten. De webshop was er nog én ik heb die tijd gebruikt om het bedrijf en mezelf onder de loep te nemen. Het gevolg daarvan is dat ik maar liefst vier verschillende coaches onder de arm heb genomen. Karina neemt mijn businessmodel onder handen, Kathy helpt met de marketing en de website en An helpt me efficiënter te werken, zodat ik wat meer vrije tijd over hou. En dan is er nog coach Kristel. Met haar ga ik wandelen aan zee om te ventileren en het verstand even op nul te zetten. Omdat ik zo’n controlefreak ben, wil ik én controle hebben over de zaak, én over mijn privé-leven én over mijn papa die sinds twee jaar in het rusthuis woont nadat hij een herseninfarct kreeg. Ik ga hem elke dag anderhalf uur bezoeken. Vroeger kwam hij iedere dag van 17 uur tot 18.30 uur naar ons, maar dat kan hij nu niet meer, waardoor we de rollen gewoon hebben omgedraaid. Als ik thuis kom, kook ik en daarna begin ik aan de administratie, de planning, de orders van de webshop en de mails. Ik ben van maandag tot zondag bezig en op het einde van de week vraag ik me af wat ik aan mezelf cadeau heb gedaan. En nu zijn An en Kristel er om mij er op te wijzen dat ik bijvoorbeeld ook een uur sauna moet inplannen. Soms heb je zo’n mensen nodig om de balans in evenwicht te houden.”

Quote Ik ga mijn papa elke dag anderhalf uur bezoeken. Vroeger kwam hij iedere dag van 17 uur tot 18.30 uur naar ons. Dat kan hij nu niet meer, waardoor we de rollen hebben omgedraaid Kathleen Doolaege

Dirk en Katleen zijn bijna dertig jaar samen. “We hebben twee zonen. Jonathan (25) zal onze zaak waarschijnlijk verder zetten, maar Matthias (24) is een andere weg ingeslagen: hij is patissier. Ik ben heel jong mama geworden en eerlijk? Ik zou het zo opnieuw doen. Leeftijd speelt geen rol. Je moet je gewoon klaar voelen voor het moederschap en dan maakt het niet uit of je twintig of veertig bent. Ik heb ook niet het gevoel dat ik van alles heb gemist door zo vlug aan kinderen te beginnen. Ik nam de jongens gewoon overal mee naartoe, of we nu voor een week weg gingen of voor een weekend. De eerste keer dat Dirk en ik onder ons twee weggingen, zat Matthias al in het vijfde middelbaar. Ik zal ook wel een jonge oma worden, hoewel dat nog niet aan de orde is. Ze hebben wel allebei een vriendin, maar op dit moment wonen ze nog thuis. Ik heb altijd een hele goede verstandhouding gehad met mijn kinderen, zélfs in hun puberteit, want het zijn nooit moeilijke tieners geweest.”

Centjes over

Katleen kijkt uit naar het leven na corona. “Doordat ik omringd ben met de juiste mensen - mijn gezin en de coaches - voel ik mij echt gedragen. Maar ik merk nu wel dat iedereen heel erg klaar staat om de draad van het leven weer op te pikken. De botenverkoop is bijvoorbeeld enorm gestegen en klanten bellen dan naar Dirk om te vragen of hij toch om de drie weken hun boot kan kuisen, want daar hebben ze zelf geen zin in. Als ze eindelijk weer kunnen varen, willen ze hun vrije tijd ook enkel daarvoor gebruiken. Ik ben de pandemie zelf ook beu. Toen bekend werd dat de horeca op 1 mei weer open mag, heb ik meteen twee restaurants gereserveerd. Ook de sauna is al twee keer geboekt. En ik heb nog een reis naar Napels, een trip naar Spanje en een week in Centerparcs te goed, allemaal dingen die door corona niet zijn kunnen doorgaan. En ik ben niet de enige. Ik denk dat véél mensen nog wat centjes opzij hebben staan voor leuke dingen. En gelukkig maar. Corona zal heel wat voorgoed hebben veranderd, maar de Vlaming zal altijd een levensgenieter blijven.”

Volledig scherm Al 15 jaar wassen ze auto's bij Mobileclean © Florian Van Eenoo Photo News