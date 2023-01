‘Onschuldige tik’ tegen geparkeerde auto? Toch best even stoppen: 200 euro boete

De man tikte tegen een stilstaand voertuig aan de Zuidkaai in Gent. Hij stapte uit en inspecteerde zijn wagen, maar zag naar eigen zeggen geen schade en vertrok. Een omstander was getuige van het voorval en noteerde zijn nummerplaat.

De politie klopte aan bij de man thuis. Zo was er wel degelijk schade aan het geparkeerde voertuig. De zaak kwam dinsdag voor politierechtbank. “Het is nooit aangetoond dat er overeenkomstige schade is aan beide voertuigen”, pleitte de advocaat van de man. “Op de auto van mijn cliënt was zo goed als niets te zien. Dat er contact was tussen de wagens wordt niet betwist, maar om nu stellen dat de schade aan het geparkeerde voertuig met zekerheid zijn schuld is? Het gebeurde vlak bij een bakkerij waar wel meer mensen passeren.”