Online dermatologiepraktijk is razend populair: “10.000 consultaties in twee jaar tijd”

Gent BINNENKIJ­KEN. Statig herenhuis met Graven­steen als voortuin, momenteel te koop voor een klein miljoen

Wakker worden met zicht op het Gravensteen, het kan binnenkort jouw dagelijkse realiteit zijn. Er staat immers een statig herenhuis te koop in hartje Gent. De achtertuin – het Patershol – is al even legendarisch. En dan hebben we nog niet gesproken over het potentieel van het gebouw zelf. Wij namen alvast een kijkje binnenin, waar onder andere een volledig muntgroen vertrek wel erg onze aandacht trok.

30 december