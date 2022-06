Ongeval op E17 werd veroorzaakt door oncontroleerbaar slingerende aanhangwagen

Waar zijn de leukste zomerbars? Vind en beoordeel ze hier

Heb je zin om de zomer in eigen land te beleven? Vind dan een zomerbar bij jou in buurt via De Leukste Zomerbar-tool. Vul de gemeente in waar je bent of naartoe wil, en je krijgt de leukste zomerbars in de buurt met alle praktische info. Bovendien kan je de zomerbars ook beoordelen, zodat je andere bezoekers ook kan laten weten hoe leuk jouw zomerbarbezoek was.

