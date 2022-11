Ongeval op E17 richting Antwerpen ter hoogte van Viaduct Gentbrugge: drie rijstroken versperd

Op de E17 is een ongeval gebeurd ter hoogte van het Viaduct Gentbrugge. Richting Antwerpen zijn daar drie rijstroken versperd. Het is aanschuiven vanaf Zwijnaarde. Het Vlaams Verkeerscentrum raadt verkeer vanuit Brugge richting Antwerpen aan om te rijden via de A11 en E34. Verkeer vanuit Zwijnaarde rijdt best via de E40 en de R4.