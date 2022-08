Ongeval op de E40 in Wetteren richting Gent: rechterrijstrook versperd

Gent Nieuwe pop-up in hartje Gent met lokaal klerenmerk, kussens en verzor­gings­pro­duc­ten: “Veel kleur, weinig prints”

Wie zichzelf graag verwent, moet zeker eens passeren in Mood Studio – een nieuwe pop-up op de Brabantdam in Gent. Drie ondernemers sloegen er de handen in elkaar om een interessant aanbod te brengen: kleurrijke kleren, kussens en natuurlijke verzorgingsproducten.

1 augustus