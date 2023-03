Ongeduldige autobestuurder rijdt in op fietsende vader en kindje (2): “Hij was zijn rijbewijs al kwijt... Die straf is voldoende, toch?”

Al 600.000 euro ingezameld, of 150 huisjes voor het nooddorp in Turkije: “De meeste mensen deugen”

Als de cultuursector en het middenveld zich ‘samen smijten’ in Gent, dan gebeuren er grootse dingen. Dat was al zo met de Armste Week, dat is nu opnieuw zo met het initiatief ‘Klein Gent’., na de verwoestende aardbeving in Turkije en Syrië. Er wordt een nooddorp gebouwd in het rampgebied in Turkije, en in 2 weken tijd is daarvoor al meer dan 600.000 euro ingezameld.