Onenigheid over besparingen binnen UGent, rector moet zelf zelf beslissen over jobs. Vakbonden furieus: “Tegen maandag is sociaal overleg niet meer mogelijk”

Nagelnieuw internaat en lokalen voor GO! Einstein Basis­school Evergem: “Klassen laten ons veel meer toe om op maat te werken”

Inwoners van Evergem hebben het zonder twijfel al gezien: aan de Hofbilkstraat verrijst een nieuwbouw van formaat. Op 1 september trekken er 250 basisschoolkinderen in en 65 internen in het even nieuwe internaat. Wij gaan al eens kijken.