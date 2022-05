Onderzoekers UGent zetten kennis over Stonehenge op zijn kop: sporen gevonden die duizenden jaren ouder zijn dan stenencirkel

Via bodemscans ontdekten ze dat er 10.000 jaar geleden, op het einde van de laatste ijstijd, al jager-verzamelaars actief waren op de site. Dat is 5.000 jaar voor de stenencirkel werd opgericht. “Via een zelf ontwikkelde bodemsensor konden we ondergrondse magnetische en elektrische variaties tegelijk opmeten”, legt De Smedt uit. “Zulke variaties bevatten informatie over natuurlijke bodemlagen, maar ook over menselijke activiteit. We kunnen in de scans bijvoorbeeld sporen van greppels en kuilen terugvinden, of aflezen waar zaken verbrand werden, omdat de bodemlagen daardoor verstoord zijn.”