Onderzoek naar gewonde Dali zo goed als afgerond: “Geen slag gekregen, wel zwaar ten val gekomen in een studentenpand”

Gent De Kijk van Kurt: “Alle hondendrol­len nog aan toe”

29 september Het moet het kleinste artikeltje geweest zijn in de krant van afgelopen vrijdag. Het stond ergens in de kantlijn als ware het bedoeld om niet opgemerkt te worden. En toch - mijn brein moet er een alarmsignaal voor aangemaakt hebben - werd mijn blik ernaartoe getrokken. Niet zozeer de titel viel me op, dan wel deze snede uit de tweede zin: ‘Schepen voor Milieu Tine Heyse (Groen) lichtte toe…’ Op zo’n moment gaan bij mij alle sirenes af, verberg ik mijn auto onder tuinafval, vrees ik dat ook mijn straat een LEZ wordt en probeer ik angstvallig niets uit te stoten. Toen ik het artikeltje verder las, maakte mijn angst plaats voor verbazing. Schepen Heyse laat de komende jaren 60 hondentoiletten verdwijnen. Het is niet zo dat Tine als een ecologisch verantwoorde versie van David Copperfield die toiletten onder luid applaus echt zal doen verdwijnen natuurlijk, maar het sanitair van 1 op 3 honden moet wel weg. De reden van haar kruistocht tegen honden-wc’s is dat veel hondeneigenaars het gevoeg van hun trouwe vriend, al dan niet in een zakje, in de hondentoiletten gooien. En niet in de vuilnisbak, zoals het hoort. Als we die gedachtegang volgen, dan kunnen we de Overpoort meteen doen verdwijnen omdat daar nu en dan serieuze overlast ontstaat. Een ongeval op de Rooigemlaan? Weg met die hele R40! Ik hou maar op met voorbeelden geven, voordat ik de schepen op ideeën breng. De vraag waar Gentenaars met een hond maar zonder tuin hun beestje voortaan moeten uitlaten, blijft vooralsnog onbeantwoord. Toen gemeenteraadslid Taeldeman zijn bezorgdheid over minder mobiele hondenbaasjes uitte, suste schepen Heyse dat ze “voorzichtigheid aan de dag zal leggen.” Van een duidelijke communicatie gesproken. Ik raad de mensen aan om hondenluiertjes in te slaan. Wel ecologisch afbreekbare graag, Tine ligt op vinkenslag.