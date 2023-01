“Onderzoek gaat over verbetering van werkwijze.” Oppositie stelt vermeend ‘wantrouwen in politie’ aan de kaak

GENT Tweede kans voor vrouw nadat ze dronken achter het stuur kruipt

De politierechtbank in Gent heeft een vrouw een tweede kans gegeven nadat ze dronken achter het stuur was gekropen. De vrouw kampte met een alcoholprobleem, maar was ook lange tijd slachtoffer van partneragressie. Ze werd veroordeeld, maar het grootste deel van de boete - zo’n 2.900 euro - moet ze voorlopig niet betalen.

13:48