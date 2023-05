Onderwijsbeurs voor 10 tot 15-jarigen in Nieuwland

“You stole our chocolate”: stomdron­ken ‘viking’ probeert professor (58) die uitrust op bankje te wurgen

Wat een vredevolle paasmorgen moest worden, draaide voor Filip Devos uit op een nachtmerrie. Toen de professor taalkunde even wilde uitblazen op een bankje in de buurt van het Prinsenhof, greep een forsgebouwde, stomdronken man hem bij de keel om hem vervolgens minutenlang de keel toe te knijpen. “You stole our chocolate, jij bent er geweest.” Filip vertelt hoe hij die dag aan de dood ontsnapte.