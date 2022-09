Ondertekening akkoord Moervaartvallei cruciaal voor uitbreiding Gentse haven: “Rechtszekerheid voor bedrijven”

Gent/Wachtebeke/LochristiIn Wachtebeke hebben zes steden en gemeenten samen met de provincie en havenbedrijf North Sea Port een overeenkomst ondertekend over de Moervaartvallei. Als compensatiegebied is de vallei cruciaal om de verdere ontwikkeling van de Gentse haven mogelijk te maken.

De Moervaartvallei is een uniek open ruimtegebied dat zich over zeven Oost-Vlaamse gemeenten tussen Gent en Stekene uitstrekt. Het projectgebied wordt ruwweg begrensd door twee waterlopen: het kanaal de Moervaart in het noorden, en het kronkelende riviertje de Zuidlede in het zuiden. Het laaggelegen, open landschap omvat ruim 2800 ha en bestaat hoofdzakelijk uit weidse natuur, vlakke velden en imposante bomenrijen.

Voor het gebied liep van 2017 tot 2020 al een zogenaamd ‘Strategisch Project’ in uitvoering van het Vlaams ruimtelijk beleid. Omwille van de uitbreiding van het Gentse deel van North Sea Port binnen het havengebied dreigde natuur te verdwijnen. De compensatie hiervan werd gepland in de Moervaartvallei, maar stuitte op verzet. In opdracht van de minister van Omgeving, Natuur en Landbouw ging de gouverneur in overleg met de landbouworganisaties en natuurverenigingen om een voorstel uit te werken voor de inrichting van de vallei. Dat resulteerde in 2018 in het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) Moervaartvallei Fase 1.

Het werk was echter nog niet af en er wachtten ook nieuwe uitdagingen. Daarom werd een nieuwe samenwerkingsovereenkomst opgesteld, waarmee de samenwerking tussen de partners wordt verdergezet. De officiële ondertekening, die omwille van de coronapandemie werd uitgesteld, vond plaats in Wachtebeke, langs de oevers van de Moervaart.

Rechtszekerheid

“De ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst Project Moervaartvallei geeft rechtszekerheid aan de verdere ontwikkeling van het Gentse deel van North Sea Port binnen het havengebied”, zegt Daan Schalck, CEO van North Sea Port. “Zoals voor het vestigen en uitbreiden van bedrijfsactiviteiten en voor het transporteren en opslaan van bepaalde goederen. Tegelijkertijd betekent dit dat er in de Moervaartvallei nieuwe natte natuur komt, ter compensatie van vegetaties die in het havengebied kunnen verloren gaan. North Sea Port wil hiermee zichtbaar meewerken aan natuurherstel en aan een kwaliteitsvolle leefomgeving.”

Landbouw en natuur

Ook Oost-Vlaams gouverneur Carina Van Cauter, voorzitter van het Project Moervaartvallei, is opgetogen. “Vandaag bundelen lokale partners, samen met North Sea Port en provincie Oost-Vlaanderen, de krachten om landbouw en natuur in de Moervaartvallei verder te versterken. De ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst is een engagement van alle partners voor een duurzame ontwikkeling van dit gebied.” Gedeputeerde Riet Gillis (Groen) voor Milieu en Natuur vult aan: “Met de samenwerkingsovereenkomst zorgen we voor een breed draagvlak voor het openruimteproject Moervaartvallei. De open ruimte in de Moervaartvallei wordt behouden en versterkt, we maken werk van bosuitbreiding en natuurontwikkeling. Dat alles doen we in nauwe samenwerking met lokale verenigingen en bedrijven, waaronder horeca en landbouw.”

