Ondernemers en Unizo noemen Gents vergunningsbeleid ‘kafkaiaans en bureaucratisch’. “Er komen snel wijzigingen”

Wondelgem Eindelijk een compromis over de Lieve in Wondelgem: “Als bewoners alterna­tief vinden én meerkost betalen, doen we dat”

De strijd rond de ruiming van de Lieve in Wondelgem is gestreden. Na een overleg tussen Filip Watteeuw en de bewoners is beslist om de werken voorlopig niet uit te voeren. De bewoners krijgen nu tijd tot juni om met een concreet alternatief op de proppen te komen. “Als zij bereid zijn de eventuele meerkost te betalen, dan doen we dat.”

10 maart