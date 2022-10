Ondernemer Bart Van Doorne betaalt boete voor snelheidsovertreding, maar moet jaar later toch nog 500 euro ophoesten (en hij is niet de enige)

Gent“Dit is niet zomaar kafka, dit is dure kafka.” Zaakvoerder en voormalig journalist Bart Van Doorne keek wel erg verbaasd op toen hij maandag zijn brievenbus leegmaakte. Daarin vond hij een brief terug van het Openbaar Ministerie, met de vraag of hij een minnelijke schikking kon betalen van 509,06 euro. “Het ging nochtans om een boete die ik een jaar geleden al had betaald.”

Midden september van vorig jaar werd Bart Van Doorne geflitst terwijl hij met een snelheid van 127 kilometer per uur over de snelweg reed. Hij kreeg daarvoor een boete van 61,84 euro opgestuurd, die hij meteen betaalde. “Ik reed toen met een wagen die op mijn bedrijf, een eenmanszaak, stond.” Wat Bart niet wist, is dat er voor bedrijfswagens andere regels gelden.

Kafkaiaans

“Het was een boete van vier pagina’s lang. Ik scande echter gewoon de QR-code en dacht dat daarmee de kous af was. Maar blijkbaar heb ik iets over het hoofd gezien.” Op de laatste pagina van de boete stond dat hij, omdat hij met een bedrijfswagen reed, de identiteit van de bestuurder moest bewijzen. “Dat had ik dus niet gedaan. Blijkbaar had ik een online formulier moeten invullen, dat printen, ondertekenen en terug opsturen met de post. Ook al gaat het om een eenmanszaak en ben ik de enige bestuurder. Erg kafkaiaans allemaal.”

Afgelopen maandag kreeg Bart plotseling een opmerkelijke brief in de bus, afkomstig van het Openbaar Ministerie. “In die brief stond dat ik weigerde om de identiteit van de bestuurder vrij te geven en dat ik daarom een minnelijke schikking van 509,06 euro dien te betalen. Daarvoor krijg ik twee weken de tijd, anders zou het bedrag oplopen tot over de 1.100 euro. Het afgelopen jaar heb ik echter geen enkele herinnering noch een officieel schrijven ontvangen. De brief werd zelfs niet aangetekend verstuurd. Wat als ik nu op reis was geweest?”

Justitie past brief aan

Bart blijkt niet de enige die zo’n brief ontvangen heeft. “Vrienden en collega’s met een eigen bedrijf hebben ook een minnelijke schikking voorgesteld gekregen. En ook mijn boekhouder spreekt van tientallen gevallen.” Het antwoord op de vraag waarom Bart en de anderen dergelijke brieven toegestuurd kregen, vinden we bij Justitie. “Twee op de drie verkeersovertredingen uitgeschreven op naam van een onderneming worden niet geïdentificeerd. In 2021 ging het om meer dan 685.000 overtredingen.” Daarom werd er onlangs beslist om dit nauwer te gaan opvolgen.

Wel werd de brief voor de onmiddellijke inning voor ondernemingen herwerkt. Dat gebeurde in december van vorig jaar. “De vraag om inlichtingen om de bestuurder te identificeren kwam prominenter in beeld op de eerste pagina en de betalingsoptie verschoof naar de tweede pagina.”

