Ondanks de verwachte regen, blijft het warm in Gent: op deze plekken vind je verkoeling

GentHoera, er is regen voorspeld, maar het blijft warm in Gent. Opletten dus voor wie daar gevoelig aan is. Gelukkig zijn er heel wat plekken in Gent waar je – veelal gratis – terecht kan om verkoeling te vinden. Van openbare parken tot kerken, wij sommen de beste plaatsen op.

Cinema

Bij warm weer heb je het instinct om naar buiten te gaan, maar op veel plekken is het binnen net koeler. Denk maar aan bowlingzalen, cinema’s en theaterhuizen. Met een bezoekje sla je bovendien twee vliegen in één klap: je blijft koel én je hebt er een leuke dag of avond op zitten.

Volledig scherm De Studio Skoop heeft airco, allen daarheen! © Jill Dhondt

Parken

Gent heeft geen bossen, maar wel veelparken waar je verkoeling kan vinden. Zowel in het centrum als aan de rand van de stad. Want wat is er heerlijker dan een hete dag doorbrengen in de schaduw van een boom? De mooiste parken van Gent? Daar lees je hier meer over.

Volledig scherm Halfwegpark © Stad Gent

Blaarmeersen

Een geliefde plek in Gent om verfrissing te zoeken: de Blaarmeersen. Zodra het kwik de hoogte in gaat, is het daar vaak drummen in het water. Daarom: wees hoffelijk, gun elkaar ruimte, en geniet vooral van het verfrissende water.

Volledig scherm Blaarmeersen. © Wannes Nimmegeers

Openbare zwembaden

Heb je liever geen zand tussen jouw tenen? Dan kan je ook gaan zwemmen in een van de openbare zwembaden in Gent. Verspreid over de stad vind je er verschillende: de Rozenbroeken, het Strop, de Rooigem en het GUSB.

Volledig scherm Zwembad Rozenbroeken in Gent. © Wannes Nimmegeers

Kerken

Een plek waar je mogelijks niet aan gedacht had, als het gaat om verkoeling gaat: kerken. De dikke muren zorgen ervoor dat het lekker fris is vanbinnen, maar ook heerlijk stil. Vergeet zeker geen schietgebedje te doen voor je weer op weg gaat.

Volledig scherm © Wannes Nimmegeers

Musea

Zeker doen in deze hitte: een Gents museum bezoeken. Niet alleen is het daar lekker fris, je kan er ook bijleren. Het GUM is een trekpleister sinds de opening, maar er zijn nog interessante musea in Gent die het ontdekken waard zijn.

Volledig scherm Lekker fris in het STAM. © Wannes Nimmegeers

Verfrissende cocktails

Heb je nood aan koelte, maar wil je tegelijk genieten van het zonnetje? Dan is een terrasje een goed idee. Niet enkel omdat je daarmee de horeca steunt, maar ook omdat je er kan sippen van heerlijk verfrissende pintjes, cocktails, limonades en meer. Bovendien zijn er deze zomer veel leuke zomerbars om te ontdekken.

Volledig scherm Bar Bricolage zomerbar. © © Isaac Ponseele

IJssalons

Ijsjes smaken altijd, maar op een warme dag nog meer dan anders. Ga dus zeker eens langs in een van de vele ijssalons die Gent rijk is. Enkele aanraders: Valeir aan Portus Ganda, Bas aan de andere kant van het water en Coco Gelato in de Walpoortstraat.

Volledig scherm Bas in de Dampoortstraat. © Wannes Nimmegeers

