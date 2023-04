‘Onberispelijke’ commissaris krijgt geen straf na 109 per uur in ‘eigen’ bebouwde kom

Na een carrière van 41 jaar bij de politie nam commissaris Eric Naudts (67) in juli van vorig jaar afscheid van ‘zijn’ Ekkergem met een pensioenfeestje. Na dat feestje werd Naudts geflitst met een snelheid van 109 kilometer per uur in de bebouwde kom. “Een stommiteit, de enige in heel mijn carrière.” Ook de rechter had respect voor die loopbaan.