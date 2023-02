Onbemande winkel in studentenbuurt dag en nacht open: “De aardbeien zijn ’s ochtends geplukt”

Gent / Drongen Watteeuw steunt en begrijpt Dronge­naars, maar ook De Lijn. “Dit is een bud­get-beslissing van Vlaanderen”

De ‘Gentse Busbeweging’ heeft een petitie met meer dan 1.500 handtekeningen overhandigd aan mobiliteitsschepen Filip Watteeuw (Groen). Vooral het afschaffen van bushaltes in Drongen is een doorn in het oog. Watteeuw toont begrip. “In de toekomst zal Drongen net beter bediend zijn met het nieuwe vervoersplan, maar het is absurd dat eerst de negatieve maatregelen worden doorgevoerd.”