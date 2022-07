Ona en Arne openen pop-up in Belfortstraat: “Veel wijn, maar ook cocktails en pizza’s op de houtoven”

“ONA doet het goed”, begint Ona naar wie de wijnbar genoemd is. “We krijgen regelmatig aanvragen voor trouwrecepties, babyborrels, verjaardagsfeestjes en proeverijen, maar daar is onze bar in de Nederkouter spijtig genoeg te klein voor. We zitten daar heel graag, maar het pand heeft haar limieten.” Daarom openen Ona en Arne eind dit jaar een tweede wijnbar in een statig pand in de Belfortstraat, tussen het stadhuis en de Vlasmarkt. Hier zal wel genoeg ruimte zijn om ook proeverijen, lessen en feestjes te organiseren.

Momenteel zijn de werken er volop aan de gang, maar dat houdt Ona en Arne niet tegen om er al een pop-up te organiseren, samen met hun vriend Steve Lansay. De bar kreeg de klinkende naam Rootstock, een verwijzing naar het onderste van een wijnrank, maar ook naar het legendarische festival Woodstock. Tijdens de Gentse Feesten kan je terecht voor lekkere wijn – dat was te verwachten - maar ook voor cocktails en zuurdesempizza’s op de houtoven. “We hebben speciaal ook onze eigen orange wine ontwikkeld voor de pop-up”, glundert Ona. “Die hebben we speciaal laten bottelen in Hongarije. 600 flessen in totaal, allemaal met de hand gelabeld.”

Elke avond speelt er ook een dj in de pop-up en op 21 en 22 juli komt er een venenciador, een professioneel Sherry-schenker. Die giet Sherry rechtstreeks vanuit de ton in glaasjes met een speciale lepel, in traditionele klederdracht. “Op hetzelfde moment komen er twee hamkunstenaar uit Spanje. Dat past allemaal bij het volkse van de Gentse Feesten vonden we.”

ONA pop-up, Belfortstraat 29, 9000 Gent. Open van 15 tot en met 24 juli, telkens van 11 uur tot 3 uur ’s nachts.

Volledig scherm Orange wine van pop-upbar Rootstock. © Jill Dhondt

Volledig scherm Ona en Arne in de pop-up met Imre en Ellie van Holass met wie de orange wine ontwikkeld werd. © rv

