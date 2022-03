Omstreden energieleverancier Mega sleept nu ook contract voor Oost-Vlaamse groepsaankoop gas en elektriciteit in de wacht

Mega diende het meest gunstige voorstel in voor elektriciteit en aardgas aan zowel particuliere verbruikers als KMO’s. Het variabele prijstarief wordt maximaal om de drie maanden aangepast en volgt de energieprijzen op de internationale markt. Er zijn ook enkele extra voorwaarden verbonden voor klanten die via de provincie een contract met Mega aangaan. Zo is er een indexatie per drie maanden, dat is stabieler dan de maandelijkse indexatie elders. Er kan geen vaste verbrekingsvergoeding worden aangevraagd na een vroegtijdige opzeg. Er zijn ook geen extra kosten voor papieren communicatie of manuele overschrijvingen. Er zijn ook enkele garanties voorzien in verband met de klantendienst.