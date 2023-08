Omgevallen werfkraan na twee dagen nog steeds niet weggehaald: “Het expertiseverslag moet nog gemaakt worden”

Indya (2) heeft leukemie, haar laatste kans op overleven is experimen­teel medicijn maar farmabe­drijf wimpelt ouders af

De kleine Indya Lebbe (2) vecht al sinds ze zes maanden oud is tegen acute myeloïde leukemie (AML) – de dodelijkste vorm van de ziekte. Het meisje heeft al verschillende behandelingen en operaties ondergaan, maar tevergeefs. Volgens de artsen in het kinderziekenhuis in Los Angeles, waar ze al een jaar verblijft, heeft ze nog maar vier weken te leven. “Haar enige hoop op dit moment is een experimenteel geneesmiddel van Elucida Oncology genaamd ELU-001", aldus haar Gentse papa Dieter vanuit LA.