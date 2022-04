Om je vingers bij af te likken: hier kan je nog terecht voor een heerlijke paasbrunch

Jacquet

Jacquet, een gezellige koffiebar in de Vlaanderenstraat, voorziet een paasbox om af te halen. Daarin zit een sapje, ontbijtkoeken, assortiment brood, zoet en zout beleg, paasbrioche, quiche, paasgebak, een assortiment paaschocolade en pralines. Samen goed voor 29,90 euro per persoon. Bestellen kan via Instagram, Facebook of door te bellen naar 09 225 47 25. Afhalen gebeurt op zaterdag 16, zondag 17 of maandag 18 april.

Volledig scherm Paasbrunch Jacquet © Jacquet

Krank

In Krank in Ingelandgat kan je op zaterdag 16 en zondag 17 april genieten van een heerlijke paasbrunch. Daarin zit: een huisgemaaktje sapje en warme drank, granola, yoghurt en fruit, bio desembrood en pistolet, assortiment kaas, gerookte ham, garnituur en eerlijke choco, een fris lenteslaatje met gerookte zalm, een koffiekoek en paaschocolade. Dit voor 30 euro per persoon. Voor kindjes is er een aangepast brunch met verse chocomlek, een sandwich, huisgemaakte cornflakes en paaschocolade voor 12,5 euro per persoon. Reserveren kan via info@krankgent.be of 09 278 53 57.

Gust

Bij Gast kan je brunchboxen voor twee personen bestellen. Die bevatten yoghurt met huisgemaakte granola, confituur van rabarber en rozemarijn, wentelteefjes met brownie, aardbei, limoen, bourbon room en pecannootjes, Turkse frittata met saus van tomaat en groene peper, eitjes, za’atar en feta, hummus met geroosterde seizoensgroenten, basilicumolie, falafel en naanbrood, ricotta met aardbei, basilicum, amandel en twee sapjes. De brunch kan niet gluten- of lactosevrij gemaakt worden, maar wel vegetarisch. Een box voor twee personen kost 55 euro. Een kinderbox kost 12 euro. Daarin vind je ook yoghurt met huisgemaakte granola, wentelteefjes, een brownie en sap. Afhalen kan op maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag en zondag. Bestellingen moeten minstens twee dagen op voorhand gebeuren via hallo@gustgent.be.

Volledig scherm Turkse frittata met saus van tomaat en groene peper, eitjes, za’atar en feta. © Gust

Kipjes van de Coster

Een blik werpen op de paasbox van Kipjes van de Coster - een populair cateringbedrijf gevestigd in Heusden, dat is ongecontroleerd kwijlen. Daarin zit namelijk een mocktail met watermeloen, appel, limoen en gember, hapjes, een wafel met paté van eend en zure room, kaascreme, krabasalade met citrus, bloemkoolsoep met kruidenolie en gerookte paling, quiche van lam, geitenkaas en groene asperge, salade van witte asperge en peulvruchten met tartaar van zeebaars, een kaas en charcuterieplank en een assortiment van brood en zoetgebak. Goed voor 42 euro per persoon. Bestellen kan voor 15 april via mail info@dc-catering.gent of telefonisch op het nummer 09 231 80 10. Afhalen gebeurt op 16, 17 of 18 april.

In Choc

Wie toch graag ter plekke gaat voor een paasontbijt, kan bij In Choc terecht aan het Gravensteen. Daar serveren ze een glas Cava, vers fruitsap, pannenkoeken met chocolade en banaan, assortiment kaas, ham, gerookte zalm en mozzarella, broodmandje, croissant, yoghurt met fruit en een paaseitje van het huis voor Pasen. Voor een menu leg je 30 euro per persoon neer. Een tafel reserveren kan via de website of door te bellen op het nummer 0495 23 25 51.

Volledig scherm In Choc paasontbijt © In Choc

Koeketiene

Geen paasbox bij Koeketiene, maar wel een aangepast paasmenu op 16 en 17 april. Denk aan croissants, chocoladekoeken, belegde pistolets, eitjes, granola, eggs benedict, toast van de maand en meer, maar dan overgoten met een paassausje. Met alle soorten eitjes en heel veel chocolaatjes.

Hola Food

Achteraan het lijstje, maar een van de beste paasbrunchen die je in Gent kan afhalen komend weekend: de box van Hola Food. Met luchtige kaneelbollen, pannenkoeken met appels, zoute karamelsaus en amandelcrumble, creme brulée wentelteefjes uit de oven met rode vruchten, grote en kleine paaseitjes, gevulde croissants met eis, verse kruidensalade, gekarameliseerde rode uit en cheddar, frittata muffins met romige geitenkaasn zongedroogde tomaten en krokant spek, bagels met huisgemaakte zoete aardappelcrème, gegrilde aubergine en rucolapesto, frisse parelcouscous met gegrilde groenten, gemarineerde tomaatjes en burrata, grieksse vanilleyoghurt met fruit, pistolets en koffiekoeken met een hartige en zoete spread, versgeperst fruitsap en een paascocktail. Samen goed voor 35 euro per persoon. Gratis afgeleverd in Gent of af te halen in Dok Noord op 17 april. Bestellen kan via de website.

Volledig scherm Paasbox Hola Food © Hola Food