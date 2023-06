OLVI-leerlingen zetten op het einde van het schooljaar Belgische cultuur in de verf met een potje rappen én levende kicker

Gentse specialist in complexe bouwwerken Denys viert 100ste verjaardag: “Elon Musk kopieerde al een idee van ons”

Van paard en kar in 1923 tot robots die vandaag een nieuwe metrolijn of ondergrondse parking kunnen graven. Dat is de evolutie in een notendop die bouwbedrijf Denys uit Wondelgem op een eeuw tijd doormaakte. “Wij gaan door, waar anderen afhaken”, zegt Johan Van Wassenhove, CEO van Denys.