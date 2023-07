Oliespoor van 80 meter aan de Poel

Vogelmarkt is duurste straat van Gent: “Maar eigenlijk zijn alle locaties in het centrum begeerd”

Niet op het Sint-Baafsplein of langs de Lievekaai, maar op de Vogelmarkt leg je voor één vierkante meter appartement (5.167 euro) of huis (4.448 euro) in Gent de grootste som geld neer. De omgeving rond de Kouter telt zo maar liefst 3 straten in de top 5. Dat blijkt uit cijfers van Immoweb. Is er een klinkklare uitleg waarom net de Vogelmarkt - een straat van amper 80 meter lang - op één prijkt? We legden de vraag voor aan enkele experten.