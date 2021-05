Oeps! Bestuurder bestelwagen knalt tegen bord dat hoogte aanduidt aan Spanjeveerbrug

Gent Hoe ging die uitdruk­king nu weer? AA Gent trainer Vanhaeze­brou­ck verspreekt zich tot driemaal toe tijdens persconfe­ren­tie

22 mei Na een wisselvallig seizoen krijgt AA Gent vanavond de kans om een Europees ticket te bemachtigen, nadat ze op de laatste speeldag van de reguliere competitie nog een plaats in de Europe play-offs wisten te veroveren. Daarvoor moeten ze wel eerst winnen van KV Mechelen. Tijdens de persconferentie zaterdagvoormiddag benadrukte AA Gent trainer Hein Vanhaezebrouck dat het de laatste kans was om het seizoen op een positieve noot te eindigen. Dat probeerde hij te illustreren met een uitdrukking, maar hoe die nu weer precies ging, was even niet duidelijk.