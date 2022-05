Oekraïense gemeenschap in Gent organiseert benefietconcert voor getroffen landgenoten

Gent Géén vergunning voor woontorens van 80 meter hoog aan Sint-Pieterssta­ti­on: “Schaduw zou bijna kilometer ver reiken”

Het bouwproject ‘Stationstuinen’ aan het Sint-Pietersstation in Gent is zijn vergunning kwijt. Projectontwikkelaar Triple Living wou er twee torens van 80 meter hoog bouwen, maar omwonenden kwamen in opstand. “Onlangs zaten we samen met het actiecomité”, zegt woordvoerder Kristof Schellekens. “Er is een oplossing in de maak.”

